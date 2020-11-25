Тамбовские власти запретили детям посещать ТЦ без родителей

ТАМБОВ, 25 ноября. /ТАСС/. Тамбовские власти с 25 ноября запретили детям без сопровождения родителей посещать торговые центры. Соответствующие поправки внесены в документ о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, сообщает в среду пресс-служба администрации региона.

"Обязать собственников торгово-развлекательных центров не допускать на территорию торгово-развлекательных центров несовершеннолетних лиц (не достигших возраста 18 лет) без сопровождения родителей, их законных представителей", - говорится в документе.

Также документ дополнен пунктом о том, что режим самоизоляции на беременных, граждан старше 65 лет, а также лиц, имеющих определенные заболевания, не распространяется в случае вызова судьи, правоохранительных органов и их должностных лиц для участия в процессуальных действиях. Новые требования начали действовать в регионе с 25 ноября.

Ранее региональные власти ввели ограничения на ночную работу кафе, ресторанов и ночных клубов, а также массовых собраний. В настоящий момент в Тамбовской области зарегистрировано 12 589 случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе 121 - за минувшие сутки. На госпитализации находятся 710 человек, из них 687 с пневмонией.