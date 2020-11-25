ГП направила в Польшу запрос о правовой помощи по делу о крушении самолета Качиньского

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России направила в Польшу запрос о правовой помощи по уголовному делу о крушении самолета Ту-154М президента Леха Качиньского в 2010 году под Смоленском с просьбой передать фонограмму его телефонного разговора с братом во время полета. Об этом журналистам сообщил в среду официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.

"Генеральная прокуратура в соответствии с Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам направила в Министерство юстиции Республики Польша запрос о правовой помощи. Поводом для этого послужили распространившиеся в СМИ Польши новые сведения по делу о крушении польского президентского самолета 10 апреля 2010 года под Смоленском", - отметили в ведомстве.

По данным журналистов одного из местных изданий, Лех Качиньский и его брат Ярослав говорили по спутниковой связи во время полета незадолго до крушения самолета, в том числе затрагивали один из аспектов осуществления этого полета. Запись данного разговора включена в материалы польского уголовного дела. "С учетом того, что данная информация требует оценки со стороны российских следственных органов, у польской стороны запрошены фонограмма и стенограмма упомянутого телефонного разговора", - пояснили в Генпрокуратуре.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что у российской стороны не остается сомнений относительно причин авиакатастрофы. "Все собранные российским следствием данные свидетельствовали об ошибках в действиях экипажа, который принял решение продолжить посадку в условиях отсутствия видимости", - отметили в Генпрокуратуре.

3 ноября в польском издании "Газета выборча" было опубликовано интервью с бывшим судьей Войчехом Лончевским. Он заявил, что видел приобщенную к материалам расследования стенограмму разговора братьев Ярослава и Леха Качиньских непосредственно перед катастрофой самолета. Лончевский отметил, что стенограмма имеет гриф "совершенно секретно", поэтому он не выдал никаких деталей документа. Однако в польских СМИ циркулирует версия о том, что в упомянутом разговоре Ярослав Качиньский настоятельно советовал брату отдать приказ о посадке самолета именно в Смоленске, несмотря на сложные метеоусловия.