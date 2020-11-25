ВОРОНЕЖ, 25 ноября. /ТАСС/. Участник боев за освобождение Воронежа в годы Великой Отечественной войны и участник Курской битвы Петр Немцев умер в Воронеже в возрасте 96 лет. Об этом сообщила в среду журналистам пресс-служба мэрии Воронежа.

"На 97-м году ушел из жизни Петр Немцев - защитник Воронежа, участник Курской битвы, ветеран Вооруженных сил, полковник аэрокосмических войск в отставке, активный общественный деятель", - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

По ее данным, мэр Воронежа Вадим Кстенин в канун 75-летия Победы вручил Немцеву знак "Воронеж - город воинской славы". "При каждой встрече Петр Васильевич поражал меня своей энергичностью, светлым умом и жизненным оптимизмом. Образец верности офицерскому долгу, преданности своей Родине и патриотизма, он многие годы активно занимался военно-патриотическим воспитанием молодежи, был старшим товарищем и мудрым наставником для молодых воронежцев", - цитирует пресс-служба Кстенина.

В 1941 году в возрасте 18 лет Петр Немцев ушел на фронт из Воронежа, воевал на Воронежском фронте, на 1-м и 2-м Украинском фронтах, был участником битвы за Воронеж, Курской Битвы, форсирования Днепра, освобождения Киева и Украины, Польши, Чехословакии, Венгрии. В боях был трижды ранен. После войны 32 года служил в армии, из них 17 на космодроме Байконур, награжден орденами Отечественной войны I и II степеней.

Воронеж был освобожден он немецко-фашистских захватчиков 25 января 1943 года после 212 дней боев за город, в которых погибли около 400 тыс. советских воинов. Линия фронта разделила Воронеж пополам, немцам не удалось перебраться в его левобережную часть. Битва за Воронеж предопределила исход Сталинградской битвы, ставшей переломным сражением в ходе Великой Отечественной войны.