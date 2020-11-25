МВД разрешило находиться в машине на практическом экзамене нескольким сдающим на права

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. МВД разрешило при сдаче практического экзамена на права допускать в салон автомобиля, кроме испытуемого и экзаменатора, других кандидатов в водители, а также сотрудников органов внутренних дел. Об этом говорится в проекте административного регламента МВД по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами, с которыми ознакомился ТАСС.

"При проведении экзамена в экзаменационном транспортном средстве находятся кандидат в водители и экзаменатор. При наличии мест для сидения, не считая мест кандидата в водители и экзаменатора, допускается нахождение должностных лиц организации, осуществляющей образовательную деятельность, других кандидатов в водители, сдающих соответствующий экзамен, представителей общественных советов при территориальных органах МВД России на региональном и районном уровнях и иных должностных лиц органов внутренних дел", - говорится в документе.

Также там отмечено, что перед началом экзамена экзаменатор должен прогреть двигатель транспортного средства, рычаг коробки переключения передач перевести в нейтральное положение, включить стояночный тормоз и средства аудио- и видеорегистрации процесса проведения практического экзамена.

Новый административный регламент должен вступить в силу с 1 апреля 2021 года.