Четыре павильона "Ленэкспо" откроют для пациентов с коронавирусом до конца года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Еще четыре корпуса выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге, на базе которого создан временный госпиталь, подготовят для пациентов с коронавирусом. Об этом в среду сообщила пресс-служба администрации губернатора Петербурга.

"Еще четыре корпуса временного инфекционного госпиталя "Ленэкспо" откроются до конца декабря. Первый, второй, третий и восьмой корпуса в настоящее время модернизируются и утепляются. В них создаются все условия для лечения тяжелых и среднетяжелых пациентов с коронавирусом. Во вновь вводимых корпусах будут развернуты 1 154 койки, в том числе 15 реанимационных коек с ИВЛ для лечения тяжелых больных", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, сейчас в четырех корпусах "Ленэкспо" практически круглосуточно ведутся работы по подводке кислорода. Всего во временном госпитале планируется принимать до 2,5 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день там развернуты 1 295 коек, находятся 508 человек (в павильоне № 5 - 259 человек, в павильоне № 7 - 249).

На сегодняшний день в Петербурге медицинскую помощь больным с новой коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями оказывают в 16 городских и четырех федеральных стационарах. Развернуты 10 846 инфекционных коек, из которых свободны 7,7%. В случае необходимости дополнительно будут задействованы резервы еще трех федеральных учреждений - НМИЦ им. Алмазова, Всероссийского центра экстренной радиационной медицины, НИИ фтизиопульмонологии.

В весенне-летний период в госпитале оказали медицинскую помощь 1 768 больным. В аппарате вице-губернатора отметили, что при подготовке к возобновлению работы павильона учли все ранее поступившие замечания. Обновлены вентиляция, освещение, отопление, отремонтированы душевые. Госпиталь в "Ленэкспо" возобновил прием пациентов 30 октября.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 3 421 случай заражения, что является максимумом с начала пандемии. Санкт-Петербург по общему числу заразившихся коронавирусом вышел на второе место в РФ. Всего с начала пандемии в городе заразились 107 464 человека, из них выздоровели 61 885, умерли 5 138. В настоящее время продолжают лечение 40 441 пациент.