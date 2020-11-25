В Крыму определили организации, которые будут строить опреснитель морской воды

ГАСПРА /Республика Крым/, 25 ноября. /ТАСС/. Организации для строительства в Крыму первого в России опреснителя морской воды определены, сообщил журналистам глава республики Сергей Аксенов.

"Уже процессы все запущены, я нахожусь со всеми коллегами [в контакте]. Не могу в рамках того, что санкционный режим присутствует, пока называть организации, которые будут [строить опреснитель]. Но организации все с именем. На территории Российской Федерации такие проекты не реализовывались ниразу", - сказал Аксенов.

Он считает, что опреснение морской воды нанесет меньший ущерб окружающей среде, чем использование подземных источников. "Поэтому основной акцент на опреснение", - пояснил глава Крыма. Аксенов добавил, что для Крыма предлагали использовать и зарубежные технологии опреснения. "Много получали обращений и письменных. Но как только доходит до вопроса технологии любых стран, вопрос санкционного режима, кто дальше будет обслуживать, запчасти где производятся, это вызывает определенное напряжение", - отметил он.

Глава Крыма также отметил, что "все организации приступили к работам, даже без заключения государственных контрактов".

Из-за засухи в Крыму обмелели Аянское, Партизанское и Симферопольское водохранилища, в Симферополе и его пригородах питьевая вода подается по часам утром и вечером. Ограничения введены и в других городах полуострова. В Севастополе введен режим повышенной готовности, запасов осталось менее чем на три месяца.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, он обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента России Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки, он включает 14 мероприятий.