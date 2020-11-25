Педагог из Казани стала победителем конкурса "Сердце отдаю детям - 2020"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Педагог дополнительного образования из Татарстана Анна Григорьева, представившая методические разработки образовательных программ по изучению космоса, стала победителем конкурса "Сердце отдаю детям - 2020". В следующем году конкурс пройдет в Казани, сообщила пресс-служба Министерства просвещения РФ.

"В Санкт-Петербурге по итогам федерального финального этапа определен абсолютный победитель Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям - 2020", организованного Министерством просвещения РФ. Им стала Анна Григорьева, педагог дополнительного образования МБУДО "Центр внешкольной работы" из Казани. <…> Победитель прошлого года Ольга Масленникова передала Анне символический ключ от сердца. В следующем году конкурс будет принимать Казань", - сказано в сообщении.

Поясняется, что Григорьева представила "уникальные методические разработки образовательных программ в области изучения космоса, которые помогают детям получить научные знания, навыки исследования тел Солнечной системы". Она также смогла привлечь к своей работе космонавта Сергея Рязанского, который, будучи на МКС, показывал детям Землю из космоса. Кроме того, Григорьева признана лучшей и в номинации "Педагог дополнительного образования по естественнонаучной направленности".

Всего в финале участвовали 90 человек из 35 субъектов РФ. Федеральный финальный этап состоял из двух туров, включающих несколько конкурсных испытаний: открытое занятие, импровизированный конкурс на владение универсальными компетенциями, выполнение двух заданий - задач на применение образовательных и педагогических технологий и разрешение педагогической ситуации - и диалог с представителем Минпросвещения России.

В 2020 году конкурс "Сердце отдаю детям" прошел в 16-й раз. Его целью является повышение значимости и престижа профессии педагога дополнительного образования детей, профессиональное и общественное признание статуса педагогов сферы дополнительного образования детей и образовательных организаций, которые они представляют.