Ростовские власти направят еще 12 млн рублей пострадавшим от природных пожаров в сентябре

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Ростовской области направят еще 11,7 млн рублей жителям региона, пострадавшим от природных пожаров, произошедших осенью в нескольких районах области, сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона, уточнив, что эти средства пойдут на покупку девяти домов.

"Проходят согласование документы о выделении финансовой помощи на общую сумму 11,7 млн рублей на приобретение жилья взамен утраченных 9 домовладений в хуторе Муравлев Каменского района, хуторе Широко-Оглоблинский Милютинского района и хуторе Дубы Тарасовского района", - говорится в сообщении.

Ранее властями Ростовской области был выделен первый транш на сумму 6,9 млн рублей, который пошел на приобретение 6 домовладений в пострадавших от пожара районах. Еще по 13 домовладениям (на станциях Замчалово и Репная, в хуторе Муравлев) "проработаны решения об оказании единовременной материальной компенсации в связи с утратой жилья".

В сентябре губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что люди, потерявшие дома в результате крупных пожаров в Ростовской области, будут обеспечены жильем до наступления холодов.

2 сентября природные пожары охватили несколько районов Ростовской области. Серьезные повреждения возгорания нанесли сельским населенным пунктам Каменского и Красносулинского, Тарасовского и Милютинского районов. Жители ряда населенных пунктов этих районов лишились жилья в результате природных пожаров.