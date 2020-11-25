Добровинский стал представителем Рогозина по его иску к СМИ

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Юрист Александр Добровинский стал официальным представителем главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который подал в Останкинский суд иск к СМИ о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Представителем Рогозина в суде будет Александр Добровинский", - сказал он. В суде агентству отказались прокомментировать данную информацию.

"Да, действительно, представлять Дмитрия Рогозина в суде по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации буду я со своей коллегой Мариной Дубровской. Марина мой давний партнер по многим резонансным делам, например, дело о чести и достоинстве Филиппа Киркорова против Дидье Маруани и Жильбера Синуэ, бракоразводный процесс Евгении Ефимовой с Павлом Гусевым и др. Первое слушание по делу Дмитрия Олеговича состоится уже в декабре", - прокомментировал Александр Добровинский.

Ранее сообщалось, что суд назначил рассмотрение искового заявления Рогозина на 15 декабря. Ответчиками по иску проходят ООО "Неоход-медиа", ООО "Премьермедиаинвест" и АО "ИД "Аргументы недели". Речь идет о статьях на сайтах Newstracker, Moscow-Post и Bel.ru. Все они основаны на публикации "Новых Известий" от 1 октября 2018 года.

Согласно исковым требованиям, Рогозин просит признать сведения, содержащиеся на сайтах этих СМИ, порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию и обязать удалить эти сведения из интернета после вступления решения в законную силу. Также глава Роскосмоса просит взыскать моральный вред в размере 300 тыс. рублей - по 100 тыс. рублей с каждого СМИ.

В Роскосмосе детали этого иска не стали комментировать. "Данный иск о защите чести и достоинства подан физическим лицом и не касается госкорпорации "Роскосмос", - сказал представитель госкорпорации.