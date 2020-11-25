Театры и кинотеатры в Севастополе могут открыть перед Новым годом

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Севастополя рассматривают возможность разрешить работу театрам и кинотеатрам перед Новым годом, если эпидемиологическая обстановка в городе будет это позволять, сообщил губернатор Михаил Развожаев на заседании городского оперативного штаба.

Согласно озвученным на заседании данным, в городе около двух недель назад произошло снижение динамики заболеваемости, сейчас фиксируют около 55 случаев ежедневно. Резерв коечного фонда есть. Однако ситуация может усугубиться - в поликлиники обращается большое число людей с температурой, которая может являться одним из симптомов заражения коронавирусом. Все действующие ограничения, в том числе запрет на работу театров и кинотеатров, продлены до 15 января.

"Есть возможность проводить показы в театрах и кинотеатрах при условии, что заняты не более 30% посадочных мест. Но у нас пока в принципе запрещена их работа. <…> Посмотрим, может быть, где-то к 15 декабря при стабильной ситуации, при соблюдении санитарно-эпидемиологических ограничений все-таки вот такую серию мероприятий, концертов при таком допуске [30% заполняемости зала] нашим учреждениям культуры разрешим", - сказал Развожаев.

Он уточнил, что при этом мероприятия будут рассчитаны на категории наименьшего риска. Присутствие пожилых людей, для которых действует режим обязательной самоизоляции, нежелательно.

По данным на утро среды, с начала пандемии в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заразились 4 037 человек, выздоровели 3 470 человек, 109 умерли. На сегодняшний день с подтвержденным коронавирусом в стационарах находятся 205 человек.