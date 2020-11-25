Амбулаторных пациентов с COVID-19 в Самарской области начал обзванивать робот

САМАРА, 25 ноября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Самарской области запустило робота, который ежедневно интересуется самочувствием пациентов с новой коронавирусной инфекцией, находящихся на амбулаторном лечении. В случае ухудшения состояния с заболевшим свяжется медработник, сообщил в среду в своем аккаунте в Instagram губернатор Дмитрий Азаров.

"Для помощи врачам и пациентам задействуем IT. У Минздрава появился виртуальный помощник - робот, который ежедневно обзванивает амбулаторных больных и узнает об их самочувствии", - написал глава региона.

Робот задает вопросы об ухудшении или улучшении самочувствия, наличии температуры и других симптомов заболевания. Вся информация передается в больницы, в случае ухудшения самочувствия медики связываются с пациентами.

По данным регионального Минздрава на 24 ноября, в регионе в стационарах лечение получают около 6 тыс. пациентов с коронавирусом, еще около 16 тыс. человек лечатся амбулаторно - у них заболевание протекает в легкой или среднетяжелой форме без сопутствующих заболеваний. Для пациентов с подтвержденным коронавирусом, которые лечатся на дому, а также для заболевших с признаками инфекции предусмотрены бесплатные лекарства - ими обеспечены пока более 3,3 тыс. человек.

По данным регионального оперативного штаба, на 25 ноября в регионе зафиксировано 21 115 случаев COVID-19, включая 18 978 выздоровевших пациентов и 396 умерших человек. Число заболевших за сутки увеличивается в регионе с октября. За три дня на прошлой неделе было выявлено 649 случаев, на этой за аналогичный период - 711.