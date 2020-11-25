Reuters: Белый дом планирует отмену запрета на въезд для иностранцев из стран Европы

ВАШИНГТОН, 25 ноября. /ТАСС/. Белый дом изучает возможность отмены запрета на въезд в США иностранных граждан из стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии, а также Бразилии, сообщило в среду агентство Reuters. Ограничения были введены весной этого года из-за пандемии коронавируса.

По сведениям агентства, план отмены ограничений поддерживают как представители здравоохранения, так и спецслужбы, однако президент страны Дональд Трамп еще не принял окончательного решения. Многие сотрудники Белого дома сходятся во мнении, что запрет на въезд из европейских государств не имеет смысла, учитывая, что на большинство стран мира он все равно не распространяется, а отмена ограничений поможет улучшить финансовое положение американских авиакомпаний, чей международный пассажиропоток упал на 70%.

Как отмечает агентство, речи об отказе от запрета на въезд иностранцев из Ирана и Китая пока не идет.

Трамп 13 марта ограничил въезд в страну лиц, побывавших в последнее время в государствах Шенгенской зоны. Позднее он распространил этот запрет на Ирландию, Великобританию, а также Бразилию. До этого аналогичные меры были введены в отношении Китая и Ирана. Они, однако, распространяются только на иностранцев. Американские граждане, возвращающиеся из этих стран, могут въехать в США, но должны пройти медицинский осмотр.