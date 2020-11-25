Москалькова назвала решение о блокировке транспортных карт пенсионеров в Москве чрезмерным

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала решение о блокировке транспортных карт пенсионеров в Москве в связи с пандемией чрезмерным.

"Лично я считаю, что это чрезмерная мера. Потому что человек вынужден все равно доехать до банка, до аптеки. И мы таких людей просто загнали в неправовое поле. Они едут зайцами, они платят", - сказала Москалькова в среду в ходе научно-практической конференции "Защита прав человека в условиях распространения новой коронавирусной инфекции: теория и практика", комментируя блокировку транспортных карт людей старше 65 лет в Москве.

Она отметила, что эта тема находится в центре внимания уполномоченного по правам человека. "Мы будем давать рекомендации органам власти по таким вопросам", - сказала омбудсмен.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что до конца ноября текущего года будет действовать домашний режим для людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Социальные карты москвичей из группы риска, которым рекомендовано оставаться дома в связи с распространением коронавируса, останутся заблокированными до 29 ноября.