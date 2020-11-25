Выплаты медикам в ковид-госпитале в Ялте будут перечислены в ближайшее время

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Выплаты медикам ковидного госпиталя в Ялте будут перечислены в ближайшее время, задержка была связана с поздним выходом постановления, говорится в заявлении главного врача филиала федерального научно-клинического центра специализированных видов медпомощи и медтехнологий ФМБА (ФГБУ ФНКЦ ФМБА) Александра Калинина.

Ранее интернет-издание readovka.ru сообщило, что в ковид-госпитале в Ялте медики из "красной зоны" не вышли на работу из-за отмены коронавирусных выплат.

"Задержка стимулирующих выплат за октябрь 2020 года за работу с новой коронавирусной инфекцией медицинскому персоналу филиала ФГБУ "Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства" в Крыму была кратковременной и была обусловлена не зависящими от ФМБА России причинами. В частности, распоряжение правительства Российской Федерации № 3072-р, по которому осуществляются стимулирующие президентские выплаты за октябрь 2020 года, вышло 23 ноября 2020 год. Деньги будут доведены сотрудникам в ближайшее время", - говорится в заявлении главврача, текст которого есть в распоряжении ТАСС.

По словам главврача, 24 ноября весь медицинский персонал терапевтического отделения для лечения новой коронавирусной инфекции филиала ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в Крыму вышел на работу. "Ковид-госпиталь и инфекционный корпус филиала ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в Крыму, осуществляющие лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией, работают в штатном режиме. Ситуация находится под полным контролем", - отметил Калинин.

Количество выздоровевших людей после перенесенного заражения новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым превысило 10 тыс. человек. За сутки в регионе коронавирус выявлен у 225 человек, с начала пандемии - у 14 237 человек.