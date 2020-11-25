Почти 40 тыс. мальков черноморского лосося выпустили в реку Мзымта в Сочи

СОЧИ, 25 ноября. /ТАСС/. Около 40 тыс. мальков черноморского лосося, выращенных на Племенном форелеводческом заводе "Адлер", выпустили в реку Мзымта. Еще 80 тыс. мальков редкого вида планируется выпустить в течение года, говорится в сообщении пресс-службы горного курорта "Роза Хутор" в Сочи, который является инициатором восстановления популяции кумжи.

"В рамках компенсационных мер "Роза Хутор" инициировал работы по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов путем выращивания (на Племенном форелеводческом заводе "Адлер") и выпуска в водные объекты черноморского бассейна мальков кумжи. На данном этапе выпущено 40 тыс. мальков - вес каждого чуть больше 3 г. На последующих этапах в 2021 и 2020 годах курорт планирует провести выпуск еще около 80 тыс. мальков черноморского лосося. Такое количество, по мнению ученых, необходимо для восстановления популяции этого редкого вида", - говорится в сообщении.

Уточняется, что рыба кумжа включена в Красные книги Российской Федерации, Краснодарского края и Европейский красный список. Особенностью вида является чувствительность к качеству воды - обитает только в чистых водоемах с большим количеством содержания кислорода. В течение многих лет в Мзымту и впадающие в нее реки были выпущены десятки тысяч мальков ценной рыбы.

В 2018 году курорт "Роза Хутор" принял Программу устойчивого развития, в которой предусмотрены и инициативы, направленные на охрану животного мира, изучение и поддержку популяций редких животных и растений. В регионе развития курорта обитают девять видов земноводных, 20 видов пресмыкающихся, 26 видов рыб, включая краснокнижного черноморского лосося (кумжа), 86 видов млекопитающих, 230 видов птиц и пять тысяч видов насекомых. На территории курорта можно увидеть 960 видов горных растений.

"Роза хутор" - крупнейший олимпийский объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, расположенный в часе езды от международного аэропорта Адлер. Горнолыжные трассы общей протяженностью 102 км спроектированы лучшими мировыми экспертами.