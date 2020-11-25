В Петербурге впервые открылась выставка детских рисунков "Крылья ангела" ко Дню матери

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Выставка "Крылья ангела", на которой представлены творческие работы детей из многодетных семей, открылась в среду в Музее гигиены в Санкт-Петербурге ко Дню матери, передает корреспондент ТАСС.

"Мама, как ангел, она дает нам жизнь, она сопровождает нас, она нас оберегает от всего плохого, и замечательно, что именно этой теме посвящена сегодняшняя выставка, - сказала уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина. - Сегодня по всей России более 40 тыс. ребят участвуют в такой акции под названием "Крылья ангела".

Она отметила, что символ акции украшает многие архитектурные достопримечательности города. "Ангел навсегда поселился в Петербурге. Самый главный ангел находится на шпиле собора Петра и Павла в самом центре Петропавловской крепости. Ангел живет и на Адмиралтейской башне в самом центре Дворцовой площади. Более 3 тыс. ангелов живут в Санкт-Петербурге. Есть легенда, согласно которой, пока ангел охраняет Петербург, ему никакая беда не грозит", - добавила Митянина.

Всероссийская акция в этом году проходит в Петербурге впервые. Как сообщили организаторы, участники конкурса из 14 районов города прислали более 150 работ. На большинстве рисунков изображены семьи детей, их домашние питомцы, а также врачи. Один из участников подготовил для конкурса крылья ангела, выполненные из бумаги. Жюри конкурса особо отметило несколько рисунков, вручив юным художникам дипломы и памятные подарки.

Впервые всероссийская акция "Крылья ангела" проекта "Многодетная Россия" прошла в Москве по инициативе организации "Объединение многодетных семей города Москвы" и Фонда поддержки семей в трудной жизненной ситуации в 2014 году. Выставка в Петербурге продлится до 28 ноября.

По данным городской администрации, сейчас в Петербурге проживают более 46 тыс. многодетных семей.