Представитель ВОЗ посоветовала россиянам отказаться от больших корпоративов

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович посоветовала россиянам отказаться от участия в массовых корпоративах и других крупных мероприятиях, так как это является одной из мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Она обратила внимание на то, что большое число людей остается уязвимым перед заболеванием, поэтому вирус все еще легко передается. "Если 90% людей будут соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, если будем отказываться от больших корпоративов и других мероприятий, где очень много людей близко подходят друг к другу, то мне кажется, что мы можем считать, что [в таком случае выйдем] на плато", - сказала Вуйнович в среду в интервью телеканалу "Россия-24".

По ее словам, ВОЗ всегда отмечала, что на распространение коронавируса можно повлиять на любом этапе пандемии как с помощью индивидуальных, так и более широких мер. "Крайняя мера - это, конечно, общий локдаун, общий карантин, но есть очень много возможностей повлиять на пандемию до [его введения]", - подчеркнула Вуйнович.