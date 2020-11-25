{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Представитель ВОЗ посоветовала россиянам отказаться от больших корпоративов

Мелита Вуйнович обратила внимание на то, что большое число людей остается уязвимым перед заболеванием
Представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович Михаил Почуев/ТАСС
Описание
Представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович посоветовала россиянам отказаться от участия в массовых корпоративах и других крупных мероприятиях, так как это является одной из мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Она обратила внимание на то, что большое число людей остается уязвимым перед заболеванием, поэтому вирус все еще легко передается. "Если 90% людей будут соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, если будем отказываться от больших корпоративов и других мероприятий, где очень много людей близко подходят друг к другу, то мне кажется, что мы можем считать, что [в таком случае выйдем] на плато", - сказала Вуйнович в среду в интервью телеканалу "Россия-24".

По ее словам, ВОЗ всегда отмечала, что на распространение коронавируса можно повлиять на любом этапе пандемии как с помощью индивидуальных, так и более широких мер. "Крайняя мера - это, конечно, общий локдаун, общий карантин, но есть очень много возможностей повлиять на пандемию до [его введения]", - подчеркнула Вуйнович.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вуйнович, Мелита
Пандемия COVID-19
В Вологодской области увеличат число коек для пациентов с ковидом
На 25 ноября в области подтверждено 10 774 заразившихся коронавирусом
Читать полностью