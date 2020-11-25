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Пандемия COVID-19

В Африке число умерших в связи с коронавирусом превысило 50 тыс.

Это число, по данным ВОЗ, увеличилось за сутки на 364

ПРЕТОРИЯ, 25 ноября. /ТАСС/. Число умерших в связи с новым коронавирусом достигло в странах Африки 50 357 человек, увеличившись за сутки на 364. Об этом сообщило в среду региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Число заразившихся новым коронавирусом возросло на континенте за 24 часа на 12 592 и составило 2 092 503. Более 1,7 млн человек выздоровели.

Больше всего инфицированных и умерших отмечено в ЮАР - 772 252 и 21 083 соответственно. В Египте зафиксированы 6 573 летальных исхода и 113 742 заразившихся. В Марокко зарегистрировано 5 496 смертей из-за коронавируса.

В странах, расположенных южнее Сахары, по числу инфицированных и умерших за ЮАР следуют Эфиопия (106 591 и 1 661), Кения (78 512 и 1 409) и Нигерия (66 607 и 1 169).

Теги
ЭфиопияЮАРКенияНигерияЕгипетМароккоПандемия COVID-19
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