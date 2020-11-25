В центре Чумакова заявили, что коронавирус претерпел изменения по сравнению с весной

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Ученые зафиксировали изменения в штаммах коронавируса SARS-CoV-2 по сравнению с весенними, что в дальнейшем может потребовать регулярного обновления вакцин. Об этом в среду в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил заведующий отделом общей вирусологии Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Георгий Игнатьев.

"Проводился анализ штаммов SARS-CoV-2, выделенных в период весенней волны, и в сравнении со структурой штаммов, которые были выделены сейчас, в осенний подъем заболеваемости, некоторые изменения в структуре выявлены. Но это именно некоторые изменения, насколько это связано с изменением свойств вируса, пока говорить преждевременно", - сказал Игнатьев.

Он добавил, что, если эти изменения будут накапливаться, то это повлечет за собой изменение биологических свойств вируса. В этом случае необходимо будет изучить, будет ли иммунный ответ, который сформировался ранее, нейтрализовать штаммы, которые выделяются в осенний период.

"При определенном сценарии, если вирус будет критически мутировать, такое [изменение], конечно, возможно. Примером тому является вирус гриппа, поскольку у нас бывает так, что от сезона к сезону приходится менять штаммовый состав вакцин. Если коронавирус станет сезонным заболеванием и будет каждый год вызывать подъем заболеваемости, то необходимо учитывать именно структуру штаммов, которые будут циркулировать, и оценивать риск использования вакцин, приготовленных на старых штаммах, по отношению к новому сезону", - пояснил ученый.

Центр разработал собственную инактивированную цельновирионную вакцину от коронавирусной инфекции. Препарат уже успешно прошел доклинические испытания, в настоящее время проходит клинические исследования. В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные). Масштабное производство вакцины от коронавируса, созданной центром Чумакова, может быть начато в феврале 2021 года.