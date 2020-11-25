Всероссийский студенческий форум педагогических вузов открылся в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 25 ноября. /ТАСС/. Всероссийский студенческий форум педагогических вузов, на котором в течение ближайших трех дней рассмотрят развитие педвузов и студенческого самоуправления, открылся в среду в Волгограде. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

"Актуальные практики педагогического сообщества, современные аспекты деятельности педвузов, развитие студенческого самоуправления, модернизация системы образования - эти вопросы на протяжении трех дней дистанционно обсудят участники Всероссийского студенческого форума педагогических вузов", - говорится в сообщении.

Главной площадкой стал Волгоградский государственный социально-педагогический университет. В церемонии открытия принял участие заместитель министра просвещения России Виктор Басюк.

"Учесть все вызовы невозможно, <…> вирус появился во всем мире, и мы увидели новые возможности обучения детей, и здесь сложно предусмотреть, что готовит нам будущее, поэтому задача не гадать, что произойдет, а сделать экономику страны, образование страны способными противостоять любым вызовам. Для этого необходимо рассматривать систему подготовки учителя, потому что учитель - это главное звено в образовательном процессе, и на нем все строится", - сказал при общении с журналистами Басюк.

Он уточнил, что за этот год немало сделано в рамках кооперации всех представителей сообщества, взаимодействия родителей, учителей и детей. "На мой взгляд, это беспрецедентные меры, которые, в том числе, позволили нашей стране с честью пережить этот момент. Несмотря на то, что есть проблемы и сложно, но организация процесса продолжается, дети обучаются, мы осуществляем контроль за качеством обучения детей", - отметил заместитель министра просвещения РФ.

По данным пресс-службы администрации региона, в Волгоградской области продолжается плановая работа по поддержке педагогов. С начала учебного года по поручению президента России классные руководители ежемесячно дополнительно получают по 5 тыс. рублей. Выплата осуществляется независимо от числа учеников и реализуемых образовательных программ. Успешно внедрена федеральная программа "Земский учитель" - сельские школы пополнились новыми высококвалифицированными специалистами.