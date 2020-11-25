Режим повышенной готовности в Вологодской области продлили до 15 января

ВОЛОГДА, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Вологодской области ввели дополнительные ограничения в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом. Режим повышенной готовности продлен в регионе до 15 января 2021 года, новогодние мероприятия значительно ограничены, сообщил в среду губернатор области Олег Кувшинников.

"С учетом складывающейся ситуации я поручаю продлить режим повышенной готовности до 15 января 2021 года. Поддерживаю предложения по проведению новогодних елок: запрет не распространяется на новогодние елки в одной группе в детском саду или школе, но без участия родителей. Работодателям рекомендуется ограничить проведение новогодних корпоративов в закрытых помещениях. На открытом воздухе их необходимо проводить с соблюдением всех мер, социального дистанцирования", - сказал губернатор на заседании регионального оперативного штаба.

Помимо этого, введены и другие ограничения: наполняемость залов при проведении концертов, представлений, конгрессов, деловых мероприятий снижена с нынешних 50% до 25%, но возможно участие не более 250 человек. Проведение физкультурных и спортивных мероприятий не ограничено, но без доступа зрителей. Время работы заведений общественного питания сокращено до 14 часов, с 8 до 22 часов, сейчас они работают до полуночи. Они должны соблюдать те же требования, что и объекты торговли - не более одного посетителя на 4 кв. м. "Фудкорты закрыты в восьми регионах страны. Мы посоветовались и приняли решение не вводить столь строгих мер, но при условии соблюдений всех санитарных требований. Для каждого кафе на фудкорте должны быть отдельные площади и не менее 4 кв. м на каждого посетителя. Прозрачные защитные экраны на выдаче", - отметил глава региона.

Работодателям рекомендовано по возможности обеспечить перевозку сотрудников корпоративным транспортом. Предприятиям Вологды и Череповца поручено разработать плавающий график работы сотрудников, чтобы снизить нагрузку на общественный транспорт и не допустить скопление людей в часы пик.

"По-прежнему нас беспокоят люди старшего возраста, именно они наиболее уязвимы, более 50% умерших и тяжело больных приходится на старшее поколение. Прошу работодателей вывести всех сотрудников такого возраста на больничный, в оплачиваемые отпуска или на удаленный режим работы. Определить режим работы в магазинах, аптеках, поликлиниках с выделением отдельных часов приема пожилых людей", - поручил губернатор.

На 25 ноября в области подтверждено 10 774 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 255 случаев. Выздоровел 9 401 человек, умерли 110.