В Мурманской области продлили вахтовый метод работы некоторым соцработникам

МУРМАНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Сотрудникам шести организаций социального обслуживания в Мурманской области продлили вахтовый метод работы на две недели в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе. Об этом в среду сообщает оперативный штаб Мурманской области по борьбе с инфекцией.

"Сотрудники шести организаций социального обслуживания в Мурманской области перешли на вахтовый метод работы с 26 октября. Планировалось, что в закрытом круглосуточном режиме учреждения будут работать до 22 ноября. Однако по предложению главного санитарного врача Мурманской области такой режим продлен еще на две недели - до 6 декабря", - сказано в сообщении.

На работу в закрытом круглосуточном режиме с обеспечением смены работников, непосредственно оказывающих социальные услуги, с периодичностью не чаще, чем один раз в две недели, были переведены: Мурманский дом-интернат для престарелых и инвалидов, Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО Североморск (стационарное отделение), Апатитский психоневрологический интернат №1, Апатитский комплексный центр социального обслуживания населения" (стационарное отделение), Мончегорский комплексный центр социального обслуживания населения (стационарное отделение), Мончегорский дом-интернат для умственно отсталых детей.

Первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко отметила, что правительство региона делает все необходимое, чтобы не допустить вспышек вирусной инфекции в закрытых учреждениях. "За три дня до выхода на смену каждый сотрудник сдает тест на коронавирусную инфекцию. Работников обеспечивают питанием и средствами индивидуальной защиты. За особые условия труда работающим в закрытом круглосуточном режиме выплачивают материальную помощь, за каждую 14-дневную вахту они получают выплату за счет средств резервного фонда правительства Мурманской области", - приводят в сообщении слова Демченко.

По информации оперативного штаба, на утро среды в Мурманской области выявлено 280 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в регионе составляет 26 025, при этом 22 079 человек выздоровело, 3 494 находятся на лечении, 452 пациента умерло.