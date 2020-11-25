Военные устроили парад для ветерана из Петербурга, который отметил 100-летний юбилей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Западного военного поздравили ветерана Великой Отечественной войны из Санкт-Петербурга Леонида Ильюшина со 100-летней годовщиной дня рождения и устроили ему персональный парад. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе округа.

"Сегодня состоялась торжественная церемония поздравления ветерана Великой Отечественной войны Леонида Леонидовича Ильюшина со 100-летним юбилеем. В четь праздника состоялся небольшой парад с военным оркестром, который исполнил фронтовые песни", - говорится в сообщении.

Ветерана поздравили военнослужащие из подразделений зенитной ракетной бригады округа. Также командование бригады вручило фронтовику подарок.

Ильюшин родился в 1920 году в Вологде, начал участвовать в военных действиях 22 июня 1941 года на Волховском фронте, обороняя Ленинград. После участвовал в битве на Орлово-Курской дуге в составе второго Прибалтийского фронта. Фронтовик награжден медалями "За отвагу", "За оборону Ленинграда", "За взятие Кенигсберга", "За Победу над Германией" и орденом "Отечественной войны" второй степени.

Леонид Леонидович после войны участвовал в восстановлении страны и трудился на разных участках народного строительства. Проживает в городе Ломоносове, который входит в состав Санкт-Петербурга, с 1968 года. Ветеран состоит в общественных организациях, активно участвует в конференциях, посвященных Великой Отечественной войне, проводит уроки мужества в школах Ломоносова. На вручении президентом РФ городу Ломоносову статуса города воинской славы в Кремле Леонид Ильюшин был членом делегации от города.