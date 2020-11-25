У осужденного за взятки бывшего главы СК по Москве Дрыманова обнаружили коронавирус

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Столичное УФСИН не может отправить осужденного за взятки бывшего главу СК по Москве Александра Дрыманова из СИЗО в колонию в связи с тем, что у него выявлена коронавирусная инфекция. Об этом ТАСС сообщил адвокат Дрыманова Денис Кобелев.

"О болезни Дрыманова я узнал от его родственников. Коронавирусную инфекцию он переносит без симптомов, чувствует себя хорошо. Тем не менее из-за заболевания его пока не могут этапировать, он находится в СИЗО "Матросская Тишина", - сказал адвокат.

Мосгорсуд 18 марта приговорил Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима, признав его виновным в получении крупных взяток, в том числе от криминального авторитета Захария Калашова. Первый апелляционный суд общей юрисдикции позже оставил приговор без изменения.

В тюремной больнице "Матросской Тишины" сейчас также находится с подозрением на коронавирусную инфекцию заместитель генерального директора авиакомпании "Аэрофлот" Владимир Александров, обвиняемый по делу о хищении 250 млн рублей. "Он действительно переведен из СИЗО "Лефортово" в медчасть "Матросской Тишины" с подозрением на коронавирус", - сказала его адвокат Мария Корчагина.