Заражения в Петербурге, болезнь Ширвиндта. Главное о коронавирусе за 25 ноября

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 2 162 503 случая заражения, из них новых — 23 675. За сутки умерли 507 человек (максимум за пандемию), за весь период — 37 538.
- Художественный руководитель Московского театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт госпитализирован с коронавирусом.
- Санкт-Петербург вышел на второе место в стране по общему числу заразившихся, за сутки выявлен 3421 новый случай.
- Минпромторг предложил альтернативный закрытию регламент работы фудкортов в пандемию. Он предполагает прием и выдачу заказов за столиком — по аналогии с обслуживанием в ресторанах.
Москва
- Всего зафиксировано 571 102 случая заражения, из них новых — 4685 (минимум с 18 ноября).
- МВД России опровергло информацию о том, что руководство полиции Москвы дало указание увеличить количество штрафов за отсутствие масок у жителей столицы.
- В столице оштрафовали на 4 млн рублей вернувшихся из-за границы туристов — речь идет о гражданах, которые не предоставили данные о ПЦР-тестировании.
Мир
- Всего зафиксировано более 59,7 млн случаев заражения, умерли 1 409 252 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Европейское агентство по лекарственным препаратам начало предварительное обсуждение российской вакцины "Спутник V" с компанией-производителем.
- Число заразившихся за неделю с 16 по 22 ноября выросло более чем на 4 млн — это рекорд (данные ВОЗ).
- Франция отменяет с 28 ноября несколько мер, введенных с началом второй волны: возобновят работу непродовольственные магазины; власти разрешат физическую активность на улице в пределах 20 км от дома и в течение трех часов ежедневно.