Треть жителей Ставропольского края сделали прививку от гриппа

ПЯТИГОРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Прививку от гриппа на Ставрополье сделали более 930 тыс. человек или треть населения края, сообщили журналистам в среду в пресс-службе министерства здравоохранения края.

"Воспользовались возможностью защитить свой организм от сезонного гриппа более 931 тыс. человек, что составляет свыше 33% от общей численности населения края. Среди привитых - порядка 259 тыс. детей. Всего же планируется вакцинировать 303 тыс. юных жителей нашего края и около 1,3 млн взрослых", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поставка вакцины продолжается. По национальному календарю прививок за счет средств федерального бюджета поступило уже более 1,19 млн доз вакцины для иммунизации против гриппа. Всего ожидается 1,411 млн доз, которые поступают централизованно из федерального центра. Производится закупка препаратов для иммунизации также за счет краевого бюджета, средств работодателей.

"Эпидситуация по гриппу и ОРВИ на Ставрополье соответствует времени года. За предыдущую неделю зарегистрировано порядка 12 тысяч человек, больных острыми респираторными вирусными инфекциями. Эпидпорог не превышен, однако отмечается рост заболеваемости, особенно среди взрослого населения", - сказано в пресс-релизе.

По данным пресс-службы, привиться против гриппа можно в поликлиниках по месту жительства, в фельдшерских пунктах, участковых больницах. Работают и мобильные прививочные бригады, которые иммунизируют организованные коллективы детей и взрослых. Предусмотрена вакцинация граждан на дому. Для этого нужно оставить заявку в регистратуре поликлиники.