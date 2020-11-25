Очное обучение для учеников 6-11 классов в ЯНАО возобновится 1 декабря

ТАСС, 25 ноября. Ученики 6-11 классов Ямало-Ненецкого автономного округа, которые перешли на дистанционку 9 ноября, вернутся к очному обучению 1 декабря. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Артюхов на своей странице во "ВКонтакте".

"За месяц заболеваемость ОРВИ среди школьников снизилась почти в два раза. Стабилизировалась и общая ситуация - в последние дни количество заболевших медленно, но идет вниз. Поэтому с 1 декабря все дети возвращаются в школу. Учебный процесс будет организован в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Всего в регионе зафиксировано более 25 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 197 за сутки. За весь период пандемии выздоровели более 17 тыс. человек, умерли - 243. Режим повышенной готовности действует до 1 декабря. Введен масочный режим в общественных местах и транспорте, кафе и рестораны, а также фитнес-центры работают с ограничениями, с 28 октября запрещена организация развлекательных мероприятий.