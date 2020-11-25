Беглов: Петербург имеет достаточный фонд плазмы с антителами к коронавирусу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Петербург имеет достаточный фонд плазмы с антителами от доноров, которые перенесли коронавирусную инфекцию, но из-за возрастающей потребности город увеличивает объемы заготовки такой плазмы, сообщил губернатор Александр Беглов по итогам заседания рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

"Сейчас на городской станции переливания крови есть необходимый фонд антиковидной плазмы от доноров всех групп крови. Этого объема достаточно, чтобы обеспечить тяжелых больных. Но фонд нужно постоянно пополнять. Потребность в плазме растет, и город увеличивает объемы ее заготовки", - сказал губернатор.

Всего в городе было заготовлено 350 литров плазмы, до конца года планируется увеличить фонд еще на 150 литров. Плазму используют при комплексном лечении в Боткинской, Мариинской больницах, в стационарах больниц Святителя Луки и Святого Георгия и в других медицинских учреждениях города, где лечение проходят больные с коронавирусом. Сбор плазмы проводят городская станция переливания крови, больница Святого Великомученика Георгия и многопрофильная больница № 2.

По последним данным, в Петербурге выявили 107 464 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 61 885 человек, умерли 5 138. За последние сутки в городе выявили 3 421 случаев заражения - максимум за время пандемии.