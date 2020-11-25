Ростовский губернатор предложил временно запретить проверки медучреждений

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноября. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев выступил с предложением о временном запрете проверок медучреждений из-за высокой нагрузки, которую они испытывают в период пандемии. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

"Василий Голубев предложил рассмотреть возможность наложения моратория на плановые проверки медицинских учреждений в острый период эпидемии. <...> Голубев затронул вопрос избыточности проверок медицинских организаций в период пандемии. При колоссальной нагрузке на систему здравоохранения, вызванной пандемией, на проверки отвлекаются значительные ресурсы медицинских специалистов", - говорится в сообщении.

Глава региона, выступивший с данным предложением на заседании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, отметил, что в Ростовской области в период с апреля по ноябрь в медучреждениях региона прошли более тысячи проверок. "В Ростовской области за период с 1 апреля и по 23 ноября проведена 1 051 проверка в 161 из 164 донских лечебных учреждений. Наибольший удельный вес из общего объема составили проверки медицинских страховых организаций (29,3%), прокуратуры и правоохранительных органов (27,6%). Также проверки проводились управлением Федеральной антимонопольной службы (8,3%), Госинспекцией по труду (7,6%), территориальным отделением Фонда медицинского страхования (5,3%), Роспотребнадзором (2,8%), МЧС России (2,3%), Росздравнадзором (2,2%) и другими контрольными органами", - приводит пресс-служба лова Голубева.

По данным пресс-службы, руководитель рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции Сергей Собянин поддержал предложение главы Ростовской области. Уточняется, что Голубев в своей инициативе исключил запрет на проверки в тех случаях, когда существует угроза жизням и здоровью людей.