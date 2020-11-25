В ЕК заявили, что могут раскрыть информацию по контрактам на вакцину только евродепутатам

БРЮССЕЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Все контракты по предзаказам вакцин от коронавируса для ЕС останутся конфиденциальными, лишь с отдельными их положениями могут быть ознакомлены специально уполномоченные депутаты Европейского парламента (ЕП), но лишь после завершения всех переговоров о закупках. Об этом заявила в среду еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес на брифинге в Брюсселе.

"Мы не можем раскрывать информацию о контрактах, защищенную положениями о конфиденциальности. Конечно, мы (Еврокомиссия - прим. ТАСС) остаемся полностью подотчетными институтам и гражданам ЕС, и я могу вас заверить, что мы в полной мере соблюдаем все применимые нормы, - заявила она. - Мы допускаем, что в рамках наших контрактных полномочий мы можем рассмотреть возможность раскрыть отдельные положения контрактов для уполномоченных депутатов Европарламента, когда все чувствительные переговоры будут завершены".

Еврокомиссия ранее сообщила об утверждении шестого контракта на предзаказ вакцин от коронавируса - с компанией Moderna на 160 млн доз. До этого ЕК уже заключила контракты по предзаказу вакцин с компаниями AstraZeneca, Sanofi - GSK, Johnson & Johnson, концерном BioNTech - Pfizer, CureVac.

Если все эти компании смогут создать и вывести на рынок свои вакцины, то ЕС получит почти 2 млрд доз при том, что население всех стран ЕС составляет менее 450 млн. Финансовая составляющая этих контрактов не разглашается, однако, по самым скромным оценкам, речь идет о десятках миллиардов евро. Сроки возможных поставок и реальные возможности по производству вакцин в рамках этих контрактов пока остаются неизвестны. Еврокомиссия уверена, что как минимум половина этих компаний смогут довести разработки своих вакцин до успешного завершения.