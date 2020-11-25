Учитель одной из школ в Петербурге получила выговор за оскорбление ученика

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Учителю одной из школ Санкт-Петербурга объявлен выговор после конфликта с учеником, в ходе которого педагог нецензурно высказалась в его адрес, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе городского комитета по образованию. Видеозапись инцидента, выложенная в соцсетях, вызвала широкий общественный резонанс.

На записи видно, что учительница не пропускает старшеклассника в туалет на этаже для младших классов и использует при этом ненормативную лексику.

"24 ноября в школе №314 Фрунзенского района произошел конфликт между обучающимся и учителем. Инцидент был записан на камеру и выложен в социальных сетях. В данный момент руководство школы устанавливает обстоятельства произошедшего, ситуация находится под контролем администрации Фрунзенского района. Учителю объявлен выговор и дополнительно указано на необходимость неукоснительного соблюдения кодекса этики педагогических работников", - сказала собеседница агентства.

Как сообщили ТАСС в администрации Фрунзенского района Петербурга, в отделе образования создана комиссия по разбору произошедшего. Вместе с тем в комитете по образованию отметили, что с прошлого учебного года ученик состоит на внутришкольном контроле по причине неуспеваемости и систематического отсутствия на занятиях. "В соответствии с индивидуальным планом профилактической работы, составленным специалистами службы сопровождения, со школьником проводились индивидуальные беседы, консультации социального педагога и педагога-психолога школы", - рассказали в пресс-службе. Информация по этому инциденту направлена инспектору по делам несовершеннолетних с целью проведения профилактической беседы с подростком, добавила собеседница.

После публикации видеоролика в социальных сетях прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку сведений о нарушении прав 16-летнего ученика образовательного учреждения. "В ходе проверки прокуратура даст оценку исполнению законодательства об образовании в школе, а также конкретным действиям педагога образовательной организации", - говорится в сообщении ведомства.