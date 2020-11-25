В Пятигорске в 2021 году восстановят первый музыкальный фонтан

ПЯТИГОРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Первый музыкальный фонтан Пятигорска, построенный в 1973 году, восстановят к следующему курортному сезону, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"Фонтан, расположенный по улице Братьев Бернардацци, реконструируют к началу следующего курортного сезона. Планируется возродить прежний облик фонтана - с каскадами воды из одной чаши в другую. Подрядчик уже приступил к работам: осуществляется демонтаж конструкции и оборудования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после окончания работ обновленный фонтан станет светомузыкальным.

По данным пресс-службы, поющий фонтан был построен в 1973 году по инициативе и на средства Территориального совета по управлению курортом. Тогда таких фонтанов в СССР было два, первый появился в Ереване.

Пятигорск - старейший бальнеологический и грязевой курорт федерального значения, торговый, научный, культурный и туристский центр эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды. С 19 января 2010 года является центром Северо-Кавказского федерального округа.