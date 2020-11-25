Бесплатные лекарства получили первые 170 пациентов с COVID-19 в Вологодской области

ВОЛОГДА, 25 ноября. /ТАСС/. Амбулаторные пациенты с коронавирусом в Вологодской области начали получать бесплатные препараты. На это региону из резервного фонда правительства РФ было выделено 43,67 млн рублей, сообщила заместитель губернатора области Лариса Каманина.

"Вологодской области выделено из резервного фонда правительства РФ 43,67 млн рублей на лекарства для амбулаторных пациентов с коронавирусом. Не все лекарства есть на рынке в нужном объеме, препараты закупаются частями, но начались поставки препаратов в лечебные учреждения для бесплатной выдачи пациентам. Первые 170 больных уже получили бесплатные лекарства. На этой неделе работа началась повсеместно на всей территории области", - сказала Каманина на заседании регионального оперштаба.

Закупаются противовирусные, жаропонижающие препараты, антибиотики и антиагреганты (препятствуют образованию тромбов). Они индивидуально назначаются лечащим врачом в зависимости от состояния пациента, добавила замгубернатора.

Как подчеркнул губернатор области Олег Кувшинников, нужно направить усилия на обеспечение лекарствами аптечных сетей и моногоспиталей. "Я вчера обратился к руководству компаний "Северсталь" и "Фосагро" с просьбой закупить лекарства, особенно тяжелые антибиотики, для монопрофильных госпиталей, а в случае их отсутствия на рынке - по импорту в странах Евросоюза или странах Азии. Сегодня коммерческие службы этих предприятий занимаются заключением контрактов на поставку данных лекарств для обеспечения всем необходимым больных в монопрофильных госпиталях. Мы справимся с этой задачей при поддержке наших крупных градообразующих предприятий", - сказал он на заседании.

На 25 ноября в области подтверждено 10 774 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 255 случаев. Выздоровел 9 401 человек, умерли 110. Режим повышенной готовности с дополнительными ограничениями продлен в области до 15 января 2021 года.