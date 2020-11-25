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Итоговое сочинение для 11-х классов пройдет 5 апреля

Дополнительные даты назначены на 21 апреля и 5 мая
© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Итоговое сочинение, которое является допуском к сдаче ЕГЭ, состоится 5 апреля 2021 год, следует из приказа Минпросвещения и Рособрнадзора, опубликованного на интернет-портале правовой информации в среду.

"Итоговое сочинение (изложение) для участников ГИА (государственной итоговой аттестации - прим. ТАСС) проводится 5 апреля 2021 года по темам (текстам), сформированным по часовым поясам Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки", - следует из текста приказа.

Уточняется, что дополнительные даты назначены на 21 апреля и 5 мая.

Ранее Рособрнадзор сообщил, что перенес сроки итогового сочинения в 11-х классах из-за эпидемической обстановки, оно пройдет не ранее 5 апреля 2021 года. Как пояснили ТАСС в пресс-службе ведомства, досрочный период сдачи ЕГЭ переносить из-за пандемии пока не планируется. 

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