Почти 800 млн рублей дополнительно направят на поддержку медицины в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 25 ноября. /ТАСС/. Почти 800 млн рублей дополнительно направят на поддержку медицины и борьбу с новой коронавирусной инфекцией в Липецкой области, сообщает пресс-служба совета депутатов региона.

"Ковид - это беспрецедентный социальный и экономический вызов, важно держать удар. Сфера здравоохранения как никогда нуждается в дополнительной поддержке. С начала пандемии мы уже семь раз вносили изменения в бюджет, на которых увеличивали средства на эти цели. На сегодняшней сессии мы вновь выделяем почти 800 млн рублей", - цитирует пресс-служба слова председателя областного совета депутатов Павла Путилина.

Он отметил, что на стимулирующие выплаты медикам будет направлено более 617 млн рублей, на закупку медикаментов - около 43 млн рублей, около 19 млн рублей - на выплаты социальным работникам.

"Кроме того, на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса наш регион получил дотацию в размере 77 млн рублей. Дополнительные средства в размере 19 млн рублей выделены и на выплаты соцработникам, которые оказывают социальные услуги больным COVID-19 в стационарных учреждениях", - пояснили в пресс-службе.

Помимо федеральных средств за счет сокращения расходов депутаты дополнительно направили 150 млн рублей на погашение кредиторской задолженности медучреждений, а также на увеличение числа медиков-получателей выплаты "губернаторский миллион" и предоставление медицинских услуг не застрахованным в системе ОМС гражданам.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за последние сутки в Липецкой области выявлено 119 случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии общее число заразившихся в регионе выросло до 10 616, 97 человек умерли.