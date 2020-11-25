Новый детсад построили во втором по числу жителей городе Кировской области

КИРОВ, 25 ноября. /ТАСС/. Новый детский ясли-сад с бассейном построили по нацпроекту "Демография" во втором по численности населения городе Кировской области - Кирово-Чепецке. Новый детсад закроет вопрос с доступностью дошкольных учреждений для детей ясельного возраста районного центра, сообщается на сайте правительства региона.

"Как отметила начальник департамента образования администрации города Кирово-Чепецка Нина Огородова, после открытия нового детского сада в муниципалитете все дети с полутора лет будут обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях", - говорится в сообщении.

Строительство второго корпуса детского сада № 10 города Кирово-Чепецка началось летом 2019 года, посещать детсад смогут 200 детей. Для каждой из десяти групп оборудована своя групповая ячейка с отдельным входом и прогулочной площадкой. Также в детском саду обустроен бассейн, глубина которого не превышает 0,6 метра, спортивный зал с мягкими модулями, батутами и лестницей-горкой, а в каждой группе установлены спортивные комплексы для детей младшего возраста.

"Это уже двадцатый детский сад, построенный в регионе в рамках нацпроекта "Демография". Всего с 2018 по 2020 годы в рамках всех проводимых мероприятий в регионе создано 24 дошкольных учреждения. Также мы используем и другие возможности: в этом году к созданию мест для малышей мы привлекли частные детские сады, которым из областного бюджета была выделена субсидия на компенсацию образовательной деятельности. Благодаря этому в Кирове создано 223 дополнительных места для малышей в частных детских садах по цене, не превышающей плату в муниципальном саду", - цитирует пресс-служба первого зампреда правительства Кировской области Дмитрия Курдюмова.

Всего, по данным правительства, с 2018 по 2020 годы в Кировской области будет создано более 4 тыс. мест в дошкольных учреждениях. Также осенью министерство образования Кировской области направило в министерство просвещения РФ заявку на строительство еще трех детских садов в Кирове.