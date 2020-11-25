Искусственный интеллект помог проверить на COVID-19 более 500 тыс. КТ-снимков в Москве

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Более 500 тыс. снимков для диагностики коронавируса было обработано в Москве с помощью технологии искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил в среду на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин.

"На сегодняшний день ИИ помог обработать больше 500 тыс. КТ-снимков для диагностики ковида. Искусственный интеллект видит степень поражения легких, повышает качество и скорость диагностики. Это очень важно при COVID-19, когда решение о тактике лечения надо принимать за считанные часы", - написал Собянин.

Он отметил, что время на описание КТ-снимка сократилось до 15 минут и заключение сразу передается лечащим врачам. "Но последнее слово, конечно, всегда за самим врачом", - подчеркнул мэр.

Собянин добавил, что в столичной системе здравоохранения активно внедряются цифровые технологии, которые помогают ставить диагнозы и выполняют рутинные задачи.

"В большинстве столичных поликлиник работает система голосового ввода. Врач диктует в микрофон результат исследования, программа набирает текст, врач проверяет его перед отправкой, это на 20% быстрее, чем записывать от руки. Эффективнее всего голосовой ввод работает при описании исследований КТ, МРТ и цифровой рентгенографии, сейчас это актуально как никогда", - заключил мэр.

Правительство Москвы инициировало эксперимент по внедрению искусственного интеллекта в систему столичного здравоохранения в конце 2019 года. Это одна из первых открытых городских инициатив по вовлечению инновационных компаний в создание и внедрение высокотехнологичных сервисов в социальную сферу. В медицинских организациях искусственный интеллект, интегрированный в единый радиологический информационный сервис ЕМИАС, анализирует несколько видов лучевых исследований - компьютерную томографию, рентгенодиагностику, маммографию и флюорографию. Эти исследования применяются для диагностики пневмонии, рака легких и других легочных патологий, рака молочной железы, а также для выявления COVID-19.