В Петербурге запретили продажу "веселящего газа" детям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли в третьем, окончательном, чтении закон, которым вводится административная ответственность за продажу несовершеннолетним закиси азота - так называемого веселящего газа. Об этом сообщили в пресс-службе городского парламента.

Согласно тексту документа, за нарушение запрета будет грозить штраф: для обычных граждан он составит от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - до 20 тыс. рублей, а для фирм и компаний - до 50 тыс. рублей. Как ранее пояснял глава комитета по законодательству петербургского парламента Денис Четырбок, закон не затронет отрасли, где закись азота используется по назначению, например, медицину.

"Вдыхание "веселящего газа" стало серьезной проблемой, особенно среди молодежи. При этом закись азота не относится к числу наркотических веществ и находится в свободной продаже. Последствия же употребления газа бывают губительны как для потребителей, так и для окружающих. В состоянии опьянения от "веселящего газа" совершаются тяжкие правонарушения, сами молодые люди рискуют гибелью от сердечной недостаточности, гипоксии и других проблем с дыханием. Оградить несовершеннолетних от этой опасности - наш прямой долг", - привели в пресс-службе слова председателя Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова.