Белгородские власти ограничили проведение развлекательных мероприятий до 1 февраля

ТАСС, 25 ноября. Власти Белгородской области для борьбы с распространением коронавируса ограничили работу в ночное время заведений общественного питания, а также организующих зрелищно-развлекательные мероприятия, до 1 февраля. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона.

"Постановляю: запретить в период с 1 декабря 2020 года по 1 февраля 2021 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, их проведение, оказание с 23:00 до 6:00", - говорится в постановлении.

В постановлении также отмечается необходимость усилить работу по дезинфекции общественных мест. Кроме того, в среду на заседании областного координационного совета по борьбе с коронавирусом врио губернатора региона Вячеслав Гладков поручил членам правительства регулярно выезжать в районы, где фиксируется наиболее активный рост числа случаев заражения коронавирусом.

К 25 ноября в Белгородской области выявили 15 365 случаев заражения коронавирусом, за время пандемии в Белгородской области 11 568 человек выздоровели, 96 пациентов умерли. В регионе действует обязательный масочный режим в общественных местах, самоизоляция для жителей старше 65 лет, ограничен прием посетителей в госорганах региона, власти рекомендовали ограничить проведение массовых мероприятий.