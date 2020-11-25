Bloomberg: медслужба Афросоюза заинтересована в испытании российской вакцины от COVID-19

ПРЕТОРИЯ, 25 ноября. /ТАСС/. Африканский союз и его медицинское подразделение - Африканские центры по контролю и профилактики заболеваний (Africa CDC) - обсудили вопросы сотрудничества с Россией и Китаем по испытанию вакцин против нового коронавируса. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg .

"Мы не ограничиваемся каким-либо конкретным партнером, - заявил глава Africa CDC Джон Нкенгасонг. - На континенте с населением в 1,2 млрд человек мы готовы работать с любым партнером, который придерживается нашего стратегического плана по разработке вакцин и обеспечению к ним доступа в Африке". Он отметил, что уже есть соответствующие контакты с России и готовность к совместной работе. Агентство отмечает, что речь идет о российской вакцине "Спутник V", разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Джон Нкенгасонг отметил, что Африке обещаны вакцины от Covid-19 в рамках программы COVAX Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые охватят 20% населения континента. "Но для того, чтобы избавиться от вируса и добиться коллективного иммунитета, нам необходимо вакцинировать до 60% жителей Африки", - подчеркнул он.

COVAX - международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки препаратов. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, облегчая к ним доступ развивающихся государств.