Эксперт: в Санкт-Петербурге уровень безработицы снижается с ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Уровень безработицы в Санкт-Петербурге за период пандемии начал снижаться с ноября, пик зафиксирован в октябре, когда это значение составляло более 108 тыс. человек. Сейчас число безработных в городе составляет 103,4 тыс., сообщила в среду в региональном пресс-центре ТАСС директор Центра занятости населения Санкт-Петербурга Юлия Горохова.

"Статистика такова, что сегодня на учете состоят 103,441 тыс. безработных. Если смотреть по динамике, то на начало пандемии их было около 19,1 тыс. человек, а в июле уже 92 тыс. человек. Пик пришелся на начало октября - 108,1 тыс. безработных. Таким образом, сейчас мы видим, что у нас идет снижение [этого показателя]", - сказала Горохова.

Она добавила, что, в то же время, в городе растет число вакансий в прошлом месяце было порядка 30 тыс., а в этом уже 40 тыс. предложений о работе.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в Санкт-Петербурге было выявлено 3 421 случай заражения, что является максимумом с начала пандемии. Санкт-Петербург по общему числу заразившихся коронавирусом вышел на второе место в РФ. Всего с начала пандемии в городе заразились 107 464 человека, из них выздоровели 61 885, умерли 5 138. В настоящее время продолжают лечение 40 441 пациент.