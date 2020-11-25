Фабрику офисных процессов запустят в Удмуртии в начале 2021 года

ИЖЕВСК, 25 ноября. /ТАСС/. Региональный центр компетенций (РЦК) Удмуртии в начале 2021 года запустит на своей площадке Фабрику офисных процессов, где сотрудники различных компаний смогут обучиться оптимизации работы на местах, не связанных непосредственно с производством. Об этом ТАСС сообщила руководитель РЦК Ольга Григорьева.

"Фабрика офисных процессов у нас сейчас проходит в качестве пилота. Это третий или четвертый подобный проект в стране. Официально через прохождение сертификации и путем закупки через Федеральный центр компетенций (ФЦК) планируем запустить ее в начале 2021 года", - сказала Григорьева.

Она отметила, что планируется подготовить для этого двух экспертов регионального центра, которые будут заниматься исключительно этой площадкой и обучать сотрудников предприятий инструментам так называемого бережливого офиса.

"К примеру, сегодня на фабрике мы разбирали процесс закупки материалов, он в половине случаев создает проблемы именно производственным процессам. Например, начинаем разбирать строительство или производство какого-либо предмета и понимаем, что у нас несвоевременно приходят материалы, либо приходят своевременно, но не того качества, либо не того количества. Эти проблемы мешают нам быстро исполнить заявку и отгрузить продукт заказчику. Получается, что половина проблем в производственных потоках уходит именно в офисный процесс закупки и снабжения. Поэтому фабрика офисных процессов даст возможность сотрудникам предприятий любой отрасли начать оптимизировать все свои производственные процессы через офисные", - пояснила собеседница.

Как отметила в ходе работы на площадке заместитель руководителя АНО "Федеральный центр компетенций" Ирина Жук, ранее сотрудники предприятий-участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" учились оптимизировать только производственные процессы. Идея создать офисную фабрику пришла в тот момент, когда руководитель одного из крупных предприятий сообщил, что на подготовку документации по продукту зачастую уходит больше времени, чем на его создание. "Учитывая потребность в обучающем решении, которое поможет научиться оптимизировать офисные процессы, ФЦК разработал новую практику офисной фабрики процессов", - сказала Жук.