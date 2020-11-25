В РВИО назвали условие для диалога с Польшей по "катынскому вопросу"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Обсуждение польской позиции относительно истории захоронений поляков в селе Медное в Тверской области, бывшей одной из тем прошедшей с 16 по 18 ноября в Тверской области научной конференции, невозможно из-за отказа страны предоставить результаты проведенных ими исследований на местности. Об этом ТАСС в среду сообщил директор департамента науки и образования Российского военно-исторического общества (РВИО) Юрий Никифоров.

"Польская сторона любой разговор на тему Катынского преступления, происходящий в России, любые публикации воспринимает очень болезненно. Прежде всего, потому, что в Польше "катынский вопрос" продолжает оставаться важным элементом исторической политики, в том числе для формирования в обществе негативного восприятия России. Что касается содержания самой дискуссии, состоявшейся в ходе конференции, то главным результатом ее стало понимание, что у российской общественности крайне недостаточно знаний о результатах польских археологических исследований, которые были проведены в свое время в Медном. Многие возникающие вопросы могли бы быть сняты в результате получения от польской стороны исчерпывающей информации", - сказал он.

Никифоров отметил, что разные точки зрения, представленные в большей части выступлений, вовсе не подразумевают отрицания факта расстрела польских военнопленных НКВД. С другой стороны, он добавил, что важно учитывать, что по целому ряду источников в этой местности производились захоронения в том числе военнослужащих Красной армии, погибших во время боев с немецко-фашистскими захватчиками.

Глава департамента науки и образования РВИО отметил, что территория мемориального комплекса "Медное" недостаточно исследована, и ставить вопрос о целесообразности дальнейшего изучения вполне оправданно - в частности, для того, чтобы выяснить, кто захоронен рядом с польской частью мемориала. На конференции, по его словам, высказывались аргументы в пользу того, что там могут располагаться могилы, не имеющие отношения к полякам - а именно, госпитальные захоронения военнослужащих Красной армии. "Сложность диалога с польской стороной состоит в том, что любые попытки в России продолжать дискуссию, разговаривать по этому вопросу, выяснять, [упираются в то, что] польская сторона хотела бы монополизировать этот разговор, продиктовать, как нам нужно обсуждать собственную историю", - подчеркнул Никифоров.

Он напомнил, что официальная позиция Российской Федерации по поводу этих захоронений была сформулирована в заявлении Государственной думы от 26 ноября 2010 года. Польский мемориал создан на месте захоронения польских военнопленных Осташковского лагеря, расстрелянных в Калинине (ныне - Тверь) в 1940 году. "Отрицать этот факт большинство участников конференции не считало возможным, потому что для этого нужна серьезная аргументация. Тем не менее, выяснилось, что для ряда участников конференции многие факты о конкретных обстоятельствах расстрела, количестве расстрелянных и так далее недостаточно прояснены", - уточнил собеседник агентства.

О конференции

К участию в научной конференции РВИО старалось привлечь как можно больше специалистов, занимающихся проблемой советско-польских отношений. Ее участниками стали общественные и политические деятели, профессиональные политологи и историки, в том числе Российского военно-исторического общества, из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Смоленска, Волгограда.

Ранее посольство Польши в Москве опубликовало заявление, в котором дипмиссия отметила, что якобы во время данной конференции прозвучали высказывания, направленные на искажение фактов, касающихся "катынского вопроса".

В посольстве также указали, что мероприятие было одобрено официальными представителями Госдумы, которые "принимали участие в конференции и заявили аннулирование документа от 26 ноября 2010 года, в котором подтверждалась ответственность СССР за Катынское преступление".