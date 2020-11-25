В Калининградской области начали выдачу бесплатных лекарств заразившимся коронавирусом

КАЛИНИНГРАД, 25 ноября. /ТАСС/. Жители Калининградской области, заразившиеся новым коронавирусом, а также острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и находящиеся на амбулаторном лечении, начали получать бесплатные лекарства, закупленные на средства федерального и регионального бюджетов. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

"Жителям региона с коронавирусом и ОРВИ начали выдавать бесплатные препараты. Обеспечение амбулаторных больных противовирусными и антибактериальными препаратами проводится за счет федерального и регионального бюджетов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Амбулаторные пациенты с коронавирусом, подтвержденным методом ПЦР-тестирования, получают препараты на дому по показаниям. Больные ОРВИ и пневмониями обеспечиваются лекарствами либо на дому при посещении врача, либо на приеме у врача-терапевта в поликлинике. Помимо этого, бесплатные препараты для амбулаторного лечения могут выдавать и приемные покои стационаров, если пациенту, которого доставили на исследование, не была показана госпитализация. Все лекарственные средства выдаются строго под роспись, уточнили в пресс-службе.

В соответствии с постановлением правительства РФ в начале ноября Калининградской области было выделено 38,1 миллиона рублей. Были осуществлены закупки лекарственных средств, подписаны контракты на поставку противовирусных и антибактериальных препаратов на сумму более 36 миллионов рублей, остальные контракты - на стадии заключения.

В дополнение к федеральной субсидии по поручению губернатора области Антона Алиханова из областного бюджета выделено около 10 млн рублей на закупку препаратов для больных ОРВИ и пневмониями. По лекарственным средствам для этой категории пациентов контракты заключены на сто процентов.

"Поставки в регион будут осуществляться в несколько этапов. В настоящее время поступила первая партия препаратов, которая отгружается в лечебные учреждения для выдачи больным. Среди препаратов - таблетированные лекарственные средства, сиропы от кашля и капли для носа", - добавили в пресс-службе.

По данным регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 25 ноября в области подтверждено 10 523 случая заражения коронавирусом. Вылечились 7 084 пациента, умерли 114 человек, остаются под медицинским наблюдением 2 325 человек.