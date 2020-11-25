В Ярославской области увеличат объем тестирований на COVID-19 до 3,5 тыс. в сутки

ТАСС, 25 ноября. Ярославская область к 1 декабря нарастит ежесуточный объем тестирований на новую коронавирусную инфекцию до 3,5 тыс. исследований, что на 500 больше, чем в настоящий момент. Об этом в среду на своей странице в Facebook сообщил губернатор региона Дмитрий Миронов.

"Сегодня - первый день, когда количество тестирований на коронавирусную инфекцию в регионе превысило 3 тыс. тестов в день, к 1 декабря планируем довести показатель до 3500", - сообщил Миронов.

Кроме того, жители региона, как сообщил губернатор, начали получать бесплатные лекарства от коронавируса. Первая партия уже поступила в медицинские учреждения. "Ситуация остается напряженной, но контролируемой", - отметил Миронов.

По данным оперативного штаба региона на 26 ноября, за сутки выявлено 188 новых пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии заразились 15 507 человек, умер 81 пациент.

В настоящий момент в регионе введен режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет. Также из-за увеличения числа заразившихся кафе и рестораны в области приостановили работу с 23:00 до 06:00, не проводятся массовые мероприятия в общепитах для более чем десяти посетителей. В регионе введен масочный режим. Отменена организация ледового катка в историческом центре Ярославля, губернатор отменил новогодний банкет.