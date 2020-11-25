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Умер Диего Марадона
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В Аргентине объявили трехдневный траур в связи со смертью Марадоны

Бывший футболист умер в возрасте 60 лет от инфаркта

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Аргентины объявили трехдневный траур в связи со смертью бывшего игрока сборной страны по футболу Диего Марадоны.

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"В связи со смертью Диего Армандо Марадоны президент [Аргентины Альберто Фернандес] объявит трехдневный национальный траур начиная с сегодняшнего дня", - сообщила в среду пресс-служба администрации президента.

Диего Марадона умер в среду на 61-м году жизни, сообщило агентство Reuters со ссылкой адвоката бывшего футболиста сборной Аргентины Матиаса Морлу. По данным телеканала Todo Noticias, у Марадоны случился инфаркт.

3 ноября он перенес операцию из-за субдуральной гематомы. 12 ноября бывший футболист был выписан из больницы.

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