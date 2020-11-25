Размер пособия по соцконтракту на Ставрополье вырастет до 250 тыс. рублей в 2021 году

СТАВРОПОЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Размер единовременного пособия по социальному контракту увеличится со 100 тыс. до 250 тыс. рублей для жителей Ставропольского края. Об этом сообщил журналистам в среду губернатор Владимир Владимиров.

"Не было года, чтобы объем финансирования заложенный в бюджет на социальные контракты, остался невостребованным. Мера очень популярная и ее масштабы мы будем наращивать. Если в 2020 году размер единовременного пособия, предоставляемого по соцконтракту, составлял 100 тыс. рублей на семью, то с 2021 года эта цифра увеличится, максимально - до 250 тыс. рублей", - пояснил Владимиров.

Социальный контракт - соглашение, которое заключается между малоимущей семьей (либо одиноко живущим гражданином) и органом социальной защиты населения. По условиям договора, государство предоставляет гражданину денежную или натуральную помощь на безвозмездной основе, а он берет на себя обязательство благодаря этой мере поддержки улучшить свое материальное положение в долгосрочной перспективе. Договор заключается с гражданами и семьями, чей доход ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. По анализу властей региона, более половины семей, получивших поддержку на Ставрополье, смогли преодолеть трудную жизненную ситуацию и выйти из категории малоимущих. Программа реализуется в рамках краевой государственной программы "Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края".

Ранее глава региона сообщал, что власти Ставропольского края планируют заключить около 8 тыс. социальных контрактов в 2021 году, что в 10 раз превышает общий показатель предыдущих лет. В 2014-2020 годах в крае было заключено 765 социальных контрактов на общую сумму более 44,9 млн рублей.