В Турции зафиксировали третий пик пандемии

АНКАРА, 25 ноября. /ТАСС/. Третий пик пандемии коронавируса нового типа зафиксирован в ряде провинций Турции. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в Анкаре министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

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"Некоторые провинции переживают третий пик [пандемии коронавируса]. Среди них Стамбул, Измир, Коджаэли, Бурса", - рассказал журналистам глава Минздрава.

При этом Коджа отметил, что рост числа заболевших коронавирусом наблюдается во всех провинциях страны. "В 15 провинциях рост случаев заражения усилился на 50%", - добавил министр.

По его данным, 25 ноября в стране зафиксировали новый антирекорд по числу умерших за сутки из-за коронавируса. "За последние сутки умерли 168 человек из-за [вызываемого новым коронавирусом заболевания] COVID-19", - сказал министр.

Предыдущий аналогичный антирекорд был зафиксирован накануне, когда за последние 24 часа умер 161 пациент.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 460 тыс., умерли 12 672 человека, выздоровели 381 569 пациентов.