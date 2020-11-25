Правительство Башкирии поменяет площадку проведения финала WorldSkills 2021 года в Уфе

УФА, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Башкирии в течение двух недель определятся с площадкой для проведения финала WorldSkills в Уфе в 2021 году. Изначально отобранный для этих целей индустриальный парк "Уфимский" в северной части города неудобен с точки зрения логистики, сообщила в среду пресс-служба правительства республики.

"WorldSkills Russia будет в 2021 году проходить в Республике Башкортостан. Это для нас очень важное мероприятии, мы к нему готовимся - подбираем площадку, думали провести в "Уфимском", но поняли, что логистика не очень удобная как для участников, так и для болельщиков, поэтому подберем площадку поближе к Уфе", - приводятся в сообщении слова премьер-министра республики Андрея Назарова.

Площадка будет подбираться с учетом последующего использования для размещения новых производств. Ранее ТАСС со ссылкой Назарова сообщал, что затраты региона на проведения финала соревнований составят порядка 3 млрд рублей.

О чемпионате

Финал национального чемпионата WorldSkills ежегодно проходит в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)", который входит в нацпроект "Образование". Соревнования проводятся среди студентов образовательных организаций в возрасте от 16 до 22 лет и юниоров до 16 лет.

В 2020 году организаторами чемпионата выступили Министерство просвещения, правительство Кузбасса, союз "Молодые профессионалы" ("Ворлдскиллс Россия)" и АНО "Агентство стратегических инициатив" (АСИ).

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.