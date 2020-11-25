Турция вскоре проведет токсикологическое изучение российской вакцины от коронавируса

АНКАРА, 25 ноября. /ТАСС/. Турция намерена в ближайшее время приступить к токсикологическим испытаниям российской вакцины. Об этом заявил в среду министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа на пресс-конференции в Анкаре.

"С [российской] вакциной была такая ситуация, когда требовалось завершение токсикологических исследований. В ближайшее время начнутся соответствующие испытания в лаборатории нашего министерства. Таким образом, [после этого] станет возможным перейти к третьей фазе испытаний", - подчеркнул он.