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Турция вскоре проведет токсикологическое изучение российской вакцины от коронавируса

АНКАРА, 25 ноября. /ТАСС/. Турция намерена в ближайшее время приступить к токсикологическим испытаниям российской вакцины. Об этом заявил в среду министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа на пресс-конференции в Анкаре.

"С [российской] вакциной была такая ситуация, когда требовалось завершение токсикологических исследований. В ближайшее время начнутся соответствующие испытания в лаборатории нашего министерства. Таким образом, [после этого] станет возможным перейти к третьей фазе испытаний", - подчеркнул он. 

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